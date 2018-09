Toronto Raptors 108-93 Sacramento Kings

Els canadencs segueixen en un gran moment i van derrotar a un dels pitjors equips de l'Oest. DeRozan i Valanciunas van liderar els Raptors en un partit en què Ibaka va ser baixa.

Detroit Pistons 114-110 Orlando Magic

Important victòria per als Pistons que a poc a poc van retrobant i recuperant sensacions. El partit semblava sentenciat després del tercer quart, però una gran reacció dels Magic, que tot i les baixes de Fournier i Gordon, van posar en complicacions als locals gràcies a la acutación de Hezonja que va acabar amb 28 punts.

Washington Wizards 99-106 Cleveland Cavaliers

LeBron va tornar a reivindicar-tant dins com fora de la pista en un altre triomf dels Cavs en un partit que no va decebre. L'aler d'Akron, va calçar unes sabatilles de color blanc a la sabatilla esquerra i negre a la dreta amb un missatge per Donald Trump: "igualtat". Ja ebn que fa el partit, James va sumar el seu 61è triple-doble, i sumat a la gran actuació de Green i de Love. Per la seva banda, José Manuel Calderón continua aportant els minuts que li donen a la pista.

Brooklyn Nets 97-109 Indiana Pacers

Una altra victòria més per als Pacers que es van dur l'últim partit de la jornada gràcies a un sòlid partit del seu home referència, Víctor Oladipo. Turner i Sabonis van complementar la tasca de l'ex dels Thunder. El segon quart va ser clau en el partit, ja que va passar d'un +1 per als locals a un +12 per als Pacers, una renda que els Nets no van poder remuntar.