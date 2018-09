La visita d'Alex Morgan el Camp Nou ha disparat els rumors en l'afició de la Lliga Iberdrola. La futbolista nord-americà va gaudir del partit dels culers davant el Deportivo d'aquest passat diumenge. Va sorprendre, i molt, veure a la grada a l'estrella de la selecció femenina de futbol dels Estats Units, tota una icona del futbol mundial, tant pel mediàtica, com pel que

l'Barcelona Femení opta actualment a Champions, Lliga Iberdrola i Copa de la Reina, gairebé res. És per això que l'afició va començar a qüestionar-se si la jgadora simplement es trobava gaudint d'un diumenge de futbol, ??o en plenes negociacions amb el club per un fitxatge que, sense sua, seria una molt bona notícia per al futbol femení espanyol. Més encara, quan el Barcelona està apostant fort per aquesta disciplina, incorporant jugadores de nivell mundial, com és el cas de Lieke Martens, millor jugadora del món, Andressa Alves, o Toni Duggan.

Morgan milita a dia d'avui al Orlando Pride de la NWS (National Woman Soccer League), però la temporada passada ja va provar sort a Europa. Va fitxar per l'Olympique de Lió i així va aconseguir conquistar la Champions League.

Els altres equips de la lliga Iberdrola respiren davant la possibilitat que simplement hagi estat una tarda de bon futbol per Barcelona, ??i no un avanç imminent de fitxatge. Així parlava fa 5 anys sobre la seva afició pel Barcelona: