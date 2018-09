Ricardo Kaká no tornarà a vestir-se de curt, almenys de manera professional, després de la seva decisió de retirar-se del futbol de camp, per passar als despatxos. Ha deixat clar el brasiler que no entrenaria i que el que buscarà és una tasca més de manager o directiu.

Sobre la seva etapa al Reial Madrid, Kaká va voler sincerar: "No va ser el que esperava. No obstant això , va ser una lliçó per a la meva vida i per a la meva professió. Començo a tenir problemes físics ja no tenir continuïtat per part dels tècnics. Mai vaig tenir cap problema amb Mourinho. no el culpo ni a ell ni al Madrid ", va explicar a Globus TV.

"Jo volia convèncer Mourinho que podia tenir més minuts i més continuïtat a l'equip, que podia ser important. Entrenava molt. al club, a casa, sol", va continuar explicant el migcampista, últim pilota d'or abans de l'era de Cristiano i Messi.

Les lesions (pubàlgia) i el seu mal estat de forma van provocar que el seu fitxatge pel Reial Madrid acabés sent un fracàs. "A la semifinal de Champions contra el Bayern de Munic, al Bernabéu. Amb el partit empatat 2-2, Mou em crida. En el meu cap, em vaig dir que aquest era el dia, que anava a entrar i resoldre, i que tornaria a jugar amb el Reial Madrid. en els penals, Cristiano falla el primer, jo fallada el segon i Sergio Ramos el tercer. Aquest va ser el dia més difícil en el Reial Madrid ", va admetre el brasiler, que penja les botes però no el somriure .