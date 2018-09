Als seus 33 anys, Lebron James està brillant més que mai en la regular season . Amb els millors percentatges de la seva carrera, el jugador d'Akron decidirà, de nou, la seva destinació en l'agència lliure

Quins equips podrien intentar fitxar el 23 dels Cavs? < / p>

els Angeles Lakers

el conjunt de porpra i or és un dels millors posicionats per abastar el fitxatge, però, des de l'entorn del jugador, de moment ho veuen com una cosa molt llunyà. Amb les estrelles emergents com Ingram o Ball, els Lakers podrien formar un equip contendre per guanyar l'anell

Houston Rockets

En els últims dies s'està especulant el possible arribada de James a Texas. Sembla que el complement perfecte per a l'equip és el 23 dels Cavs i el mateix jugador podria baixar el seu salari si té un equip amb opcions més que reals de guanyar l'anell. De produir-se, formarien un Big Three de luxe.

Philadelphia 76ers

The Process podria consumar amb el fitxatge de James. Sense molts salaris alts en Philadelphia, la franquícia podria afrontar el fitxatge de l'aler per aconseguir un anell que tant estan desitjant en els Sixers.

Cleveland Cavaliers

cal no oblidar que Lebron James pot signar de nou amb el seu actual equip. Sembla complicat, però si els Cavaliers fan una bona temporada i aconsegueixen guanyar l'anell …. qui sap que passarà.