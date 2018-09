Cristiano Ronaldo es va convertir en el màxim golejador històric del Mundial de Clubs, amb sis gols després del que va anotar davant l'Al-Jazira. Després d'això, va parlar amb la televisió oficial del Reial Madrid per repassar aquesta fita, tot i que, com és habitual, Cristiano no es posa límits.

Sobre el rècord de gols al Mundial: "en primer lloc, molt content, cosa que em deixa orgullós, principalment per la trajectòria que estic fent en el futbol, ??principalment en el Reial Madrid. Guanyant el meu cinquè Pilota d'Or i ara ser el màxim golejador del Mundial de Clubs per a mi és una motivació per seguir treballant amb alegria i sacrifici ".

Sobre la tasca dels seus companys, agraït: " Agrair també als meus companys, perquè sense ells seria impossible guanyar. Però la veritat és que estic molt feliç. Seguiré lluitant i alegrant als meus fans, a la gent que segueix Cristiano. estic molt content ".