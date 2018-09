Cristiano Ronaldo va marcar ahir davant l'Al-Jazira en la segona semifinal del Mundial de clubs. Tot i que no sembla un gol transcendent, la veritat és que va servir per fixar un nou rècord en la cursa del portuguès i, de passada, per recuperar certes sensacions positives, sempre necessàries.

Aquest gol davant l'equip dels Unió dels Emirats Àrabs Units servir perquè CR7 es converteixi, oficialment, en el màxim golejador d'aquesta competició, del Mundial de clubs amb sis dianes.

Així resava el tuit de MisterChip (@ 2010MisterChip), recordant Loos registres històrics de Cristiano:

Màxim golejador de l'Euro: CRISTIÀ

Màxim golejador de la Copa Europa: CRISTIANO

Màxim golejador de la Champions: CRISTIÀ

Màxim golejador de totes les competicions europees: CRISTIANO

Màxim golejador del Mundial de Clubs: CRISTIÀ

Màxim golejador del Reial Madrid: CRISTIANO

A la Champions Cristiano ha fet 114 gols, en les competicions europees, 115. a les Eurocopes ha sumat 9 gols i amb el Reial Madrid, 421 dianes.

la seva estat de forma no és el millor d'Europa ni de bon tros com abans, però recuperar sensacions sempre és important per a qualsevol jugador. Amb el gol d'ahir, suma gols en els últims partits a Borussia, Sevilla i Al-Jazira.

Tot i la sequera, amb sanció inclosa, de principi de temporada, el portuguès suma ja 15 dianes en els 20 partits que ha disputat.

El '7' madridista vol recuperar la seva millor versió, encara que actualment es troba lluny d'ella i gran part de l'afició li qüestiona dins de l'equip, al·legant que jugadors com Lucas Vázquez, Isco o Casemiro tindrien més minuts. D'altres, afirmen ja que Neymar està tancat.