Mitjançant el concurs # IniestaPorUnDía, promogut per FC Barcelona i Estrella Damm, patrocinador oficial del club, els guanyadors experimentaran en primera persona un dia a la vida del capità blaugrana, Andrés Iniesta.

Durant el acte, Iniesta ha agraït a Estrella Damm "l'oportunitat que dóna als participants de fer realitat una trobada com aquest". El capità blaugrana ha afegit que "no és per gens habitual tenir la possibilitat de compartir aquests moments amb els fans".

El concurs, realitzat a través de xarxes socials, permet als guanyadors gaudir d'una jornada de activitats exclusives. El dia ha començat amb el trasllat dels aficionats des del Camp Nou a bord de l'autobús del primer equip. Un cop a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, s'ha dut a terme un entrenament seguint la metodologia Barça amb entrenadors de la Masia, per després trobar-se al camp amb Andrés Iniesta, on han compartit joc i consells futbolístics. El dia acabarà al Camp Nou, on realitzaran una visita guiada a les instal·lacions i al Museu del Barça. A més, els 14 afortunats disposaran d'entrades per al partit que enfrontarà el Barça amb el Deportivo, el proper diumenge 17 de desembre al Camp Nou.

des dels seus orígens el 1876, Estrella Damm ha estat present en l'àmbit esportiu i, ja des de fa molts anys, la marca ha acompanyat el FC Barcelona en molts moments de la seva història. Les dues institucions centenàries s'han dut a terme nombroses accions conjuntes, tant a Catalunya com en l'àmbit internacional, i s'han acostat a tots els seguidors culers, amb els quals han compartit totes les fites i títols aconseguits pel Barça i els seus jugadors any rere any.

Entre aquestes accions destaca el ja habitual autobús de Campions d'Estrella Damm, que acompanya la rua del Barça i tots els seus jugadors cada vegada que l'equip es proclama campió d'algun títol com la Lliga, la Champions o la Copa del Rei. Així mateix, la Festa del Gamper i el Trofeu al Millor Jugador del Partit són altres de les activitats que el FC Barcelona i Estrella Damm celebren conjuntament cada principi de temporada.

