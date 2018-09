Chris Froome , investigat per presumpte dopatge amb Salbutamol durant la passada Vuelta a Espanya, la qual va guanyar, s'ha defensat dient que no s'avergonyeix d'haver fet servir aquest medicament , ja que és asmàtic i demana que no es manipuli la informació sobre aquests esportistes amb aquesta patologia. " És trist veure arguments erronis sobre l'ús de Salbutamol per atletes asmàtics".

Froome va dir que aquest tipus d'acusacions poden infondre por en aquells esportistes que pateixen d'asma i que aquests no inhalin aquest medicament per por de ser jutjats .

El patró de l'equip francès FDJ, va afirmar que " cal treure a malalts com Froome del gran grup "al·legant que si durant una cursa pateix d'asma, ha d'abandonar la cursa no seguir-hi i inhalar el medicament.