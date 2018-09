Des de McLaren han après la lliçó: no il·lusionar-se amb l'arribada d'un nou motorista abans de veure que rendiment ofereix la unitat de potència. Ja ha passat amb Honda tres vegades i no volen que amb Renault es repeteixi el cas.

Eric Boullier ha estat l'encarregat de frenar les esperances de Fernando Alonso: "Seria un error fer campanes al vol i donar un pronòstic ara sobre quin serà el rendiment del nou motor. No hi ha promeses. Anirem veient on estarem "va assegurar el director esportiu de l'escuderia britànica.

Tot i això, manté la confiança dipositada en el xassís, una de les parts del cotxe que millor ha funcionat i que en cas que el motor no hagués donat tants problemes, la posició de McLaren no seria tan dolenta: "l'estructura del xassís no es veurà modificada. l'únic canvi que es pot produir és el fabricant del nou motor. D'haver depès del rendiment del xassís, podríem haver estat al podi. Aquesta és l'esperança que tenim".