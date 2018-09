Indiana Pacers 95-100 Oklahoma City Thunder

Paul George va tenir un retorn a casa bastant hostil. L'ex dels Pacers va ser escridassat des de l'escalfament i li va poder, en certa manera, la pressió. Tot i els mals percentatges seus i de Carmelo i Westbrook, el triple-doble del base, el gran partit d'Adams i un cop de dits de Abrines, que va tornar a ser titular per la lesió de Robertson, van brindar als de Donovan una victòria davant un rival i pista complicades. El 1-9 en triples de Oladipo va ser un gran llast per als locals.

Washington Wizards 93-87 Memphis Grizzlies

Retorn triomfal per a John Wall després les lesió que el va mantenir fora de les pistes diversos partits davant un equip que segueix costa avall i sense frens. Van tenir els Grizzlies opcions de guanyar el partit després de remuntar el tercer quart, però, una mal tram de l'últim període, va permetre als Wizards gaudir d'una renda que els Grizzlies només maquillarían. Marc Gasol va acabar amb un altre doble-doble. 15 punts i deu rebots.

Chicago Bulls 103-100 Utah Jazz

Els Bulls segueixen invictes després del retorn de Mirotic i sumen la seva quarta victòria consecutiva per deixar el fanalet vermell de la lliga a mans dels Hawks. L'hispà-montenegrí va acabar amb 29 punts i nou rebots per frenar l'exhibició de Mitchell que va arribar als 32, però va fallar el triple decisiu per forçar la pròrroga. Ricky va acabar amb 14 punts i sis assistències.

Boston Celtics 124-118 Denver Nuggets

Els homes de Brad Stevens tornen al camí de la victòria en un partit que es va decidir en l'arrencada de l'últim quart. Els Nuggets havien retallat terreny després de la tornada de vestidors, però els del trèvol, van tirar d'orgull per mantenir una distància que no perdrien fins al final del partit en un duel interessantíssim entre Murray i Irving. Juancho Hernangómez va acabar amb dos punts que va anotar des de la línia de personal.

New Orleans Pelicans 115-108 Milwaukee Bucks

Els Pelicans segueixen mantenint la seva gran arrencada i treuen un triomf importantíssim per a aquesta lluita pels playoffs. El joc interior dels Pelicans, molt superior al dels Bucks, va ser clau per a l'esdevenir del mateix. Un parcial de 13-3 en l'últim quart per als Pelicnas, va decantar el xoc.

Houston Rockers 108-96 Charlotte Hornets

Una altra més per als Rockets que segueixen a ritme de creuer en aquesta arrencada de lliga. El partit, es va decidir en el primer quart, amb un gran ritme anotador dels texans. Per si quedaven dubtes de remuntada a la sortida dels vestidors, també van pegar un altre empenta en el tercer quart perquè arribessin com més aviat els 'minuts de les escombraries' i donar descans als seus jugadors. Paul va liderar la trobada al retorn d'Howard al Toyota Center.

Altres resultats

Phoenix Suns 109-115 Toronto Raptors (Ibaka 21 punts i 13 rebots)

Orlando Magic 95-106 Los Angeles Clippers (Jordan 16 punts i 20 rebots )