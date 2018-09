Fenerbache – Zalgiris Kaunas 18:45

Duel important per als interessos dels espanyols. El Fenerbache, que no ha perdut des del 15 de novembre, intentarà mantenir-se entre els llocs capdavanters davant un dels millors visitants de la competició.

Bamberg-Olympiakos 20:00 < / p>

l'equip alemany ha mostrat les seves dues cares de la moneda en aquesta competició, i davant d'un dels líders de la competició tindrà una prova de nivell per veure les seves aspiracions de cara a estar entre els vuit millors. Olympiakos, per la seva banda, es pot col·locar com a líder en solitari a costa del que passi demà.

Unicaja-Khimki 20:00

Fonamental aquest partit per als malaguenys al Carpena. L'equip de Joan Plaza ha d'acabar amb la seva mala ratxa tant casa com a fora davant un rival molt perillós i amb la gran amenaça de Shved. Després dels dos últims triomfs en ACB, els malaguenys vénen amb moral per sumar la seva quarta victòria en la competició

Reial Madrid-Barcelona Lassa 20:45

un clàssic de necessitats en Eurolliga. El Reial Madrid arriba amb ganes de revenja després de la seva derrota a l'ACB al WiZink Center, i el Barça intentarà oblidar la seva derrota soferta a Tenerife. Moerman i Doncic seran els noms propis d'aquest xoc en què Tomic tornarà a la que va ser casa, possiblement, amb nombrosos esbroncades.