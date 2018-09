Agafant el guant de l'exministre espanyol José Manuel García-Margallo, que aquest divendres al migdia ha intervingut per avaluar el futur de la Unió Europea i, fins i tot, per analitzar el cas concret andorrà, el cap de Govern, Toni Martí, ha centrat en la UE i de quina manera ha d'evolucionar, el seu discurs per cloure la 29a Trobada Empresarial al Pirineu. “La construcció europea va més enllà de la UE”, ha manifestat, fent referència al paper que han de tenir els petits estats, entre ells Andorra, en aquesta construcció. Martí ha assegurat que el vell continent “ho té tot per ser un referent en creixement sostenible” -relacionant-ho al títol d'aquesta 29a trobada-, i que la solució per garantir-ho passa per una Europa “més flexible i menys monolítica”.

El cap de Govern ha considerat que Europa necessita “repensar-se” i que ha de fugir del creixent euroescepticisme en països fundadors com Itàlia. Així mateix, ha de tenir en compte conceptes com que “en la diversitat també pot haver-hi unió”, posant com a exemple que els andorrans “ens sentim profundament europeus”, tot i no ser ciutadans comunitaris. Un fet que demostra que, petits països com el Principat, San Marino o Mònaco “som la quinta essència dels valors europeus”, ha defensat. En aquesta direcció, ha criticat els que volen mantenir la Unió Europea com un “menú tancat”. “A mi em sembla que aquest maximalisme pot acabar fent mal al procés de construcció europea”, ha opinat.

Amb tot, Martí ha dit que no vol donar lliçons a ningú i que el seu discurs sempre serà “clarament europeïsta”. El mandatari taronja ha reiterat la importància que té per Andorra la signatura de l'acord d'associació. Ha confiat que d'aquí a uns anys, quan un altre cap de Govern torni a ser convidat a la trobada, pugui “explicar el procés d'aproximació d'Andorra al mercat interior europeu com un cas d'èxit”.

A l'acte de clausura també hi ha participat la ministra espanyola de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet. La recent proclamada ministra ha destacat durant el seu discurs de cloenda de la jornada que l'increment de les relacions econòmiques és important pel creixement de l'economia. Batet ha comentat que els últims 25 anys de relació entre Andorra i Espanya “il·lustren molt bé el creixement paral·lel dels nostres dos països”, on ha posat de manifest el creixement econòmic i amb benestar pels ciutadans, el creixement democràtic a través dels processos d'adopció i desenvolupament de marcs constitucionals homologables amb la resta d'estats europeus, el creixement en la integració dels respectius països amb fluxos econòmics i personals “d'una densitat mai assolida”, i el creixement en la integració d'ambdós estats. La ministra ha insistit que si en aquests anys Espanya es convertia en un soci plenament integrat a Europa, Andorra es troba ara immersa en la negociació de l'acord d'associació que marcarà “profundament” el país. “Té i compta amb tota la complicitat del govern d'Espanya”, ha conclòs.

Sobre les similituds entre Andorra i Espanya, Batet creu que “Andorra ha fet un esforç per fer canvis molt importants”, la qual cosa valoren “molt positivament”. “Treballarem de manera conjunta”, ha conclòs.

L'aeroport Andorra-La Seu, prioritari

Batet ha mencionat al seu discurs la importància estratègica de l'aeroport d'Andorra-La Seu i després, en declaracions als mitjans de comunicació, ha dit que s'han avançat moltes qüestions tècniques per tal que l'aeroport entri en ple funcionament, com és amb el sistema de GPS per facilitar els aterratges i enlairaments dels avions. “La nostra voluntat és avançar en aquesta matèria i que es pugui utilitzar l'aeroport en totes les seves condicions”, ha manifestat, a més de veure com evolucionen les qüestions que queden pendents.

Martí ha reforçat aquest posicionament explicant que hi ha previstes reunions amb el Govern espanyol amb l'objectiu que el GPS sigui una realitat l'any vinent. La ministra ha reconegut que no ha tingut massa temps per conversar amb el cap de Govern i que esperava poder-ho fer durant el sopar de clausura.