La tertúlia 'Quina direcció ha de prendre la Unió Europeá', amb l'exministre d'Afers Exteriors i de Cooperació del govern d'Espanya, Jose Manuel García-Margallo, i l'economista alemany Juergen B. Donges, ha marcat l'activitat de la 29a Trobada Empresarial al Pirineu després del dinar que s'ha celebrat al pavelló polivalent de la Seu d'Urgell. Durant la conversa, moderada pel periodista i director adjunt del diari El País, Xavier Vidal-Folch, i davant l'encariment del preu del diner, García-Margallo ha aconsellat als empresaris que segueixin buscant mercats a l'exterior. L'exministre s'ha mostrat convençut que “tindrem dos o tres anys de bonança econòmica” i ha recomanat a les empreses que aprofitin el cicle per prendre posició al mercat. I, tot i que la demanda privada interna pugui seguir augmentant, “l'empresa espanyola ha de seguir internacionalitzant-se”, ha manifestat Margallo. Donges, per la seva banda, s'ha dirigit als empresaris recomanant-los que s'oblidin del finançament i es dediquin al que realment determinarà el creixement de les seves empreses en un futur, que vol dir invertir en innovació, assumir els reptes de la digitalització i invertir en programes d'aprenentatge dels joves a les empreses. “Facin aquestes tres coses i seguiran endavant”, ha conclòs.

Posteriorment, i en declaracions als mitjans de comunicació andorrans, García-Margallo ha dit que l'acord d'associació amb la Unió Europea “és més que possible” i que aquest conveni, a parer seu, hauria de donar a Andorra els mateixos beneficis, com a mínim, dels que gaudeixen els països que formen part de l'Espai Econòmic Europeu. L'exministre ha apuntat que les singularitats de l'acord s'hauran de buscar a la lletra petita, però ha remarcat que aquest “és vital per Andorra” i que el Principat està en el bon camí per assolir-lo. De no ser així, l'aïllament d'Andorra seria un factor negatiu pel creixement econòmic del país, ha insistit. Per últim, García-Margallo ha comentat que, havent modificat des de fa uns anys el seu model de desenvolupament sostenible, Andorra “ha de deixar de ser singular o, almenys, excessivament singular, en un espai en què no hi ha fronteres per al moviment de persones, capitals i serveis”.

Reconeixement a Peralba

Abans del debat sobre el futur de la Unió Europea entre García-Margallo i Donges s'ha efectuat l'acte d'entrega del Reconeixement a la Trajectòria Professional, el qual aquest any ha tingut accent andorrà. El fins ara conseller delegat de Crèdit Andorrà, Josep Peralba, que s'ha jubilat recentment, ha rebut el premi pels seus més de cinquanta anys de trajectòria al banc andorrà i també per la seva vinculació amb la Trobada Empresarial al Pirineu pràcticament des dels inicis, als anys 90, tal com ell mateix ha recordat al seu discurs. A més, des del 2006 Crèdit Andorrà és patrocinador de l'esdeveniment.

Peralba, que ha assegurat que és un home “pirinenc pels quatre costats”, ha volgut compartir el guardó amb els empresaris andorrans presents a la trobada, que ja representen el 15% del total de participants, ha informat.

Intel·ligència artificial i dependència del mòbil

La tarda ha continuat amb una taula sobre intel·ligència artificial. El soci d'Estratègia Tecnològica i Arquitectura de Deloitte, Juan Pedro Gravel, ha alertat de la dependència del telèfon mòbil que tenim les persones, ja que el mirem de mitjana 250 vegades al dia. “Afecta la nostra manera de ser”, ha exposat. Per la seva part, el professor d'investigació del Consell Superior d'Investigacions Científiques, Ramon López de Mántaras, ha assegurat que els cotxes autònoms seran una realitat en quinze anys aproximadament i que canviaran la fisonomia de les ciutats.