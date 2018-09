Disset infants d’entre 7 i 15 anys han participat aquest divendres en la prova local de la World Robot Olympiad (WRO). Aquesta edició l’organització l’ha dedicada a evitar el malbaratament de menjar, per això els robots han hagut de classificar les peces del taulell, que representen menjar en diferents condicions, segons si el producte encara ha de madurar, és apte per al consum, o ja no està en bones condicions. Nooobalcub, Mister Loop, Safabest i els equips guanyadors representaran el Principat a la final espanyola, que se celebrarà a Platja d’Aro.

“Tot i que el repte és el mateix, no hi ha cap robot ni cap programa igual”, explica Rovira, fet que demostra l’estratègia dels equips per poder assolir el millor temps, que han hagut de treballar en dues vessants. En primer lloc el muntatge, controlant l’equilibri o el moviment del robot. Per altra banda la programació, que és la part que costa més. “Nosaltres els ajudem explicant-los les estructures bàsiques, però el programa el fan ells”, explica Joan Rovira, director de l’Aula Tecnològica LOOPA. Els alumnes han estat treballant una hora a la setmana després de l’escola des del gener per poder enllestir els projectes abans de la prova, celebrada aquest divendres a la seu corporativa d’Andorra Telecom.

L’equip andorrà va aconseguir classificar-se l’any passat per a la final mundial de l'Índia. “Va ser una experiència impressionant, tot i que al costat de països com Corea del Sud, on els nens es prenen la robòtica com un esport i hi dediquen més de deu hores a la setmana, estar entre els vint primers és molt difícil”, ha comentat Rovira. Per a ell poder participar-hi ja va ser un èxit perquè “a Espanya hi ha equips de Madrid, de Barcelona o de Sevilla molt forts i nosaltres vam aconseguir estar-hi”. Aquest any també volen estar a la final, que es disputarà a l’octubre a Tailàndia.