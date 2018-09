L’Estadi Comunal ha estat l’escenari de la festa de clausura del segon Consell d’infants, organitzat pel comú d’Andorra la Vella. Hi han assistit uns 400 nens i nenes de les cinc escoles de primària de la parròquia (escoles andorrana i francesa de Santa Coloma, col·legi Mare Janer i col·legi Sant Ermengol). A més de les estructures inflables i els jocs gegants, els infants també han pogut gaudir de l’espectacle sobre la història del hip-hop de la companyia de dansa i cultura urbana Brodas Bros.

És el primer any que s’opta per traslladar la celebració a l’Estadi Comunal. “L’any passat vam fer un concert al Centre de Congressos però no va acabar de funcionar perquè el curs escolar ja havia acabat i era més difícil que els nanos es poguessin apropar”, explica la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol. És per això que enguany s’ha triat un dia lectiu per poder facilitar el desplaçament entre les escoles. La cònsol no descarta tornar a repetir la festa l’any que ve a la mateixa ubicació, ja que “els permet relacionar-se entre ells de forma segura i gaudir de l’espectacle”.

Les dues edicions del Consell d’infants han suposat una plataforma per engegar projectes a la parròquia. “El comú està treballant en projectes sorgits de les reunions amb els nens i nenes, com la remodelació del carrer de la Plana, del Parc Central o la construcció d’un 'skate park'”, afirma Marsol, que creu que les propostes dels infants coincideixen amb les necessitats de la parròquia.