'La més bella pubilla d'Andorra'. Aquest és el títol escollit per l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra (ONCA) -formació impulsada pel Govern d'Andorra i Crèdit Andorrà- per fer el seu particular homenatge a la parròquia d'Escaldes-Engordany, la qual ha celebrat aquest dijous 14 de juny, el 40è aniversari des de la seva creació. L'ONCA, partint d'una idea original de Teresa Areny i Josep Martínez Reinoso, han proposat al nombrós públic assistent a la sala del Prat del Roure carregat d'autoritats un espectacle multidisciplinar de música però també de teatre, dansa i projeccions audiovisuals.

Ha estat un espectacle molt “emotiu” i “artístic”, a paraules del director artístic de l'ONCA, Juanma Casero, on un quartet de corda -format per Alexandre Arajol, Elias Porter, Laia Capdevila i Mireia Planas- ha anat interprentant diversos registres de música, des de “clàssica a contemporània”, relacionada amb la parròquia i amb elements que han marcat la seva història com el festival de jazz, la inauguració de Caldea, la de Vivand, o les festes majors. Per exemple, al començar l'espectacle ha sonat la suite 'A l’antiga' de Ricard Lamote de Grignon, i en canvi s'ha tancat amb el conegut tema 'Happy' de Pharrel Williams.

Pel que fa a les imatges, s'hi han projectat un recull d'aquestes quatre dècades d'Escaldes, seleccionades per Àlex Tena. No han estat pocs els assistents al Prat del Roure que s'han sorprès per aparèixer a les fotografies.

Aquesta música i imatges s'han vinculat a través d'una proposta teatral liderada per Irina Robles. En d'altres paraules, el teatre ha estat el fil conductor de l'espectacle, amb l'aparició de “diferents personatges que han anat guiant el públic per cadascuna de les èpoques de la parròquia”, per il·lustrar la seva transformació urbana, social i cultural, ha explicat Casero. Des de l'àvia fins a la neta, que és qui ha acomiadat el concert.

Exposició de fotografies històriques

Prèviament al concert, ha quedat inaugurada al passeig de l'Arnaldeta (a tocar del Prat del Roure) l'exposició de fotografies 'Escaldes-Engordany 1978. El procés de creació d'una parròquia', deu plafons amb fotografies històriques dels darrers 40 anys i explicacions sobre l'evolució històrica d'Escaldes-Engordany. La inauguració de l'exposició ha comptat amb la presència de nombroses autoritats i també d'excònsols de la parròquia. Precisament l'actual cònsol, Trini Marín, ha destacat fotografies com la de Casa de la Vall el dia de la signatura per convertir Escaldes-Engordany de quart a parròquia, l'avinguda Carlemany amb cotxes o imatges amb comerços històrics. Marín ha manifestat que és “un honor” ser la cònsol l'any que se celebra l'efemèride de les quatre dècades escaldenques.