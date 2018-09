El programa Voluntaris per la llengua del servei de Política Lingüística, que enguany ha arribat a la 13 edició, ha celebrat una festa de final de temporada aquest dijous al vespre a la Fada Ignorant. Enguany hi han pres part un total de 57 parelles, una xifra que suposa un rècord de participació i que és molt superior a les 43 de l'any passat.

De les 57 parelles, 37 eren noves d'enguany i 20 repetien de l'any passat, ja que tal com ha destacat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, any rere any l'activitat promou noves amistats que s'allarguen en el temps i fins i tot relacions sentimentals. De fet, el servei de Política Lingüística fan una recerca activa per oferir a les parelles lingüístiques activitats culturals i de lleure per motivar les seves trobades.

Tot i celebrar la festa de final de temporada, que ha consistit en un lliurament de diplomes, un sopar pica pica i un concert amb el grup Ual·la, l'activitat s'allarga també durant l'estiu. Enguany hi han participat persones que volien aprendre el català d'orígens molt diversos, des d'espanyols, francesos i portuguesos fins a argentins, alemanys o canadencs.