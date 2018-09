El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, i el president del Sindicat d’Ensenyament Públic, David Garcia, han presentat aquest dijous el projecte de llei del cos d’Educació, que va ser ratificat aquest dimecres pel consell de ministres i que s’entrarà a tràmit parlamentari aquest divendres mateix. Un dels canvis importants del nou text legal és que els docents seran per primera vegada agents de l'autoritat en l'exercici de les seves funcions. “Els professionals del cos tenen uns deures afegits, però pensàvem que era important protegir-los assumint aquesta figura que representa un reconeixement a la funció del cos que ens ajudarà a valoritzar els professionals”, ha explicat Eric Jover. “Nosaltres –afirma David Garcia– ho valorem molt positivament, perquè el que es busca és valoritzar un col·lectiu que realment ho necessita”.

Pel que fa a la jubilació, el projecte de llei preveu l'obligatòria als 65 anys, i la voluntària als 60 anys, amb un mínim de 30 anys de servei i amb el 60% del darrer salari, de manera que se'ls equipararà a la resta de cossos especials. Quant a les vacances, els docents tindran dret a 45 dies naturals, entre el 15 de juliol i el 30 d'agost. Si durant aquest període el docent està de baixa, les vacances podran ser recuperades en un altre període. La llei, que consta de 6 capítols, 51 articles i diverses disposicions, contempla establir la comissió del cos d'educació amb l'objectiu d'avaluar elements normatius amb la presència d'observadors durant els processos. També estableix les famílies i la carrera professional dels docents, així com els drets i deures dels professionals, amb el corresponent règim sancionador.

El text també preveu la regulació dels processos de selecció del personal interí, donant-los caràcter oficial i més transparència. Així, les borses d’interins, que ja existeixen actualment, passaran a ser una obligació legal, i això comportarà també la creació d’una plataforma telemàtica a través de la qual tots els treballadors puguin consultar en quina posició es troben i la puntuació que tenen. També en relació amb les condicions dels interins, la llei preveu el reconeixement dels anys d’antiguitat a aquells treballadors que assoleixin una plaça com a treballadors públics de caràcter indefinit.

Segons Eric Jover, “aquesta llei tan sols és un primer pas, ja que a partir d'ara haurem d'aprovar el paquet de reglaments que la desenvolupin”. “Vam fer una demanda de màxims –afirma David Garcia–, hem cedit en els períodes de descans, però estem satisfets perquè al final s'han inclòs molts dels nostres neguits”. La futura llei regularà per primera vegada el cos d’Educació, que va ser reconegut com a cos especial per la Llei de l’any 2000, però que fins ara no ha comptat amb una normativa pròpia.