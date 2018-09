Crear un espectacle atractiu pels espectadors habituals i també amb l'objectiu d'atreure nous visitants l'espectacle anual del Cirque du Soleil s'ha renovat i la funció, anomenada 'Diva', fa un recorregut d'homenatge a les grans cançons de les dives musicals dels darrers 60 anys. Però aquesta elecció representa pagar els drets d'autor de les cançons que s'utilitzaran durant la funció. Les arques públiques de l'Estat hauran de desemborsar, com a màxim, un total de 270 mil euros. 150 mil euros es destinaran a pagar els drets d'autor, i en cas que s'hagin de pagar més diners derivats d'aquest concepte serà el Cirque qui es faci càrrec del cost. Els 125.000 euros restants es destinaran a adaptar les músiques perquè encaixin en l'espectacle.

Així ho ha constatat el ministre de Turisme, Francesc Camp, que ha volgut deixar clar que aquests costos ja estaven previstos en la signatura del conveni amb la companyia canadenca i, per tant, no suposen un sobrecost, sinó “un cost addicional” respecte els cinc anys anteriors, quan les músiques eren pròpies de la companya i per tant no sabien de pagar drets d'autor. Tot i això, i amb l'objectiu que no es vegin reduïts els ingressos per a les arques públiques, l'espectacle d'enguany comptarà amb més places assegudes de pagament. S'ha passat de les 2.500 de l'any passat a 2.918 places asseguts per espectacle, el que representa, en total, gairebé 7.500 places durant tot el temps que duri l'espectacle. A més, l'entrada enguany és més cara i s'ha incrementat fins als 20 euros si la representació cau entre setmana i 23 euros si és en cap de setmana. Amb aquestes modificacions el titular de Turisme espera recaptar entre 200 i 250 mil euros més que l'any passat en venda d'entrades i, per tant, “equilibrar gairebé el cost addicional” derivat dels drets d'autor.

Una estratègia que el conseller general d'SDP, Víctor Naudi, no ha comprat. “Per què els drets d'autor derivats de l'espectacle els ha de pagar el Govern'”, ha preguntat el conseller que ha assenyalat que hauria de ser el Cirque qui se'n fes càrrec al 100%. Camp ha argumentat que a causa del canvi d'espectacle s'havia d'assumir aquest increment del preu i ha per defensar la línia empresa ha apuntat que, a tancament del dimarts passat, ja s'han recaptat per venda d'entrades 230 mil euros més que l'any passat en aquestes dates.