Posar l'accent en la competitivitat de les empreses. Aquest és l'objectiu de la 29a Trobada Empresarial al Pirineu que ha arrencat aquest dijous amb 600 inscrits i una notable presència de polítics. El debat sobre el creixement sostenible de les empreses en un entorn canviant és l'eix del programa. La Trobada ha estat inaugurada per l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla i pel president de l'esdeveniment, Vicenç Voltes. En el seu discurs, Voltes ha dit que “en un entorn més competitiu i exigent, les empreses han d'estar cada cop més connectades, més capacitats, més formats. En definitiva, fa que tingui molt interès assistir a unes jornades com aquestes”. L'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, per la seva part, ha volgut recordar en el seu parlament la figura de Pompeu Fabra assegurant que “no cal abandonar mai i esperar”.

A la primera conferència, la psicològa clínica, Inma Puig, habitual col·laboradora del FC Barcelona, ha explicat que cal que les companyies siguin més competitives i que la clau per resoldre problemes a les empreses és la comunicació i trobar temps i un espai neutre per a parlar però també per a escoltar, i sense pressa. Ha destacat que utilitza el mètode Balint que consisteix en intentar entendre a l'altre “sense jutjar. Jutjar fa un mal terrible. Estem jutjant sempre a tothom, sense proves. I dictem sentències”.

La jornada de divendres serà inaugurada pel president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, i comptarà amb la participació de l'exministre espanyol d'Exteriors José Manuel García-Margallo. La cloenda anirà a càrrec de la ministra espanyola de Politica Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, i del cap de Govern d'Andorra, Toni Martí.