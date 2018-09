El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha avançat aquest dijous en sessió de Consell General que la modificació de la Llei de la CASS per introduir el nou règim de cotització per als autònoms entrarà a tràmit parlamentari a mitjans de juliol. Davant la pregunta del conseller general d'SDP, Víctor Naudi, el ministre ha reconegut el retard en l'elaboració del projecte de llei, i ho ha atribuït a les dificultats per definir els trams de cotització, al treball per analitzar les rendes i els beneficis dels 6.000 autònoms, i al fet que s'incorporaran dues modificacions més per millorar les prestacions de la CASS.

Espot ha detallat que finalment, el nou model fixarà diferents trams de cotització en funció d'una combinació entre la renda neta d'activitats econòmiques i les xifres de negoci de cada autònom. L'objectiu, tal com ha recordat el ministre, és introduir més equitat en les contribucions dels treballadors per compte propi, de manera que els que percebin menys ingressos cotitzaran menys. Tot i això, la voluntat és acabar recaptant el mateix import actual, que està al voltant dels 30 milions d'euros anuals.

D'altra banda, el projecte de llei també incorporarà millores per accedir a les pensions de viudetat per persones que no s'haguessin arribat a casar però que tinguessin fills en comú. A més, es milloraran els drets dels autònoms en cas de baixes per invalidesa, per permetre que només hagin de cotitzar el percentatge corresponent al treballador i no el 20% total.