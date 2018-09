L'ambaixador permanent a Suissa que ha designat el Govern permetrà enfortir les relacions bilaterals amb aquest païs i per tenir representació davant de diversos organismes internacionals com ara la Creu Roja, l'Organització Mundial de la Salut o les Nacions Unides. Ubach ha respost així a la pregunta de la consellera liberal Judith Pallarés en la sessió del Consell General d'aquest dijous. La ministra ha explicat també que el govern suís els va indicar que per tenir un ambaixador acreditat a les Nacions Unides i també al país calia que fos un diplomàtic resident.

Fins ara hi havia un ambaixador no resident i un tècnic, i aquestes places quedaven vacants el proper mes d'octubre. Ubach ha dit que es va informar de la vacant del tècnic però que no hi va haver cap candidatura. Pallarés ha preguntat també pel fet que en el debat del pressupost 2018 es va informar de l'obertura d'una ambaixada a Alemanya, a la qual cosa Ubach ha contestat que se segueixen els tràmits perquè sigui una realitat aquest any. Amb tot, la ministra ha subratllat que la missió permanent a Suïssa no tindrà cap cost addicional en el pressupost d'enguany. Ha afegit que als darrers anys la cooperació entre Andorra i Suïssa ha agafat una rellevància especial.

Fins ara, la representació diplomàtica a la Confederació Helvètica l'assumia Enric Tarrado, que també és ambaixador a Mònaco, San Marino i Liechtenstein, representacions que continuarà assumint. D'aquesta manera, Tarrado es podrà concentrar més amb els petits estats que juntament amb Andorra estan negociant un acord d'associació amb la Unió Europea. El nou ambaixador permanent, Josep Maria Casals, és llicenciat en Ciències de la Veterinària, i ha fet carrera professional al ministeri de Salut, on va arribar a ser director general de Salut i Benestar.