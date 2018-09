Crèdit Andorrà organitza una nova conferència del cicle Crèdit Andorrà Global Forum, a càrrec de Carmen Malvar, fundadora d’Atelier Malvar + Tusch Llc., estudi de Nova York especialitzat en disseny i consultoria de marques. Amb el títol 'Botiga o ‘Show-room’'', la dotzena ponència del cicle abordarà les noves estratègies i formats de comerç, revisant casos d’estudi a escala global amb una visió d’implementació local.

Tal com explica la ponent, el sector del 'retail' viu el canvi més gran de la generació actual. Nous formats de consum interconnectats amb l’oci, els viatges i el turisme han transformat l’activitat del comerç. En aquesta línia, Malvar parlarà sobre les noves estratègies i formats de comerç amb propostes comercials innovadores. La conferència, que tindrà lloc el 19 de juny, a les 19 hores, a l’edifici Crèdit Centre, forma part de les activitats impulsades des de la Càtedra Crèdit Andorrà de Mercats, Organitzacions i Humanisme de l’IESE.

Carmen Malvar és llicenciada en Interiors per l’escola d’art Maestro Mateo School of Arts and Crafts d’Espanya i llicenciada en Arquitectura amb honors pel Pratt Institute School of Architecture de Brooklyn, Nova York. Armani, Helena Rubinstein, Camper, Tous o Zara són algunes de les companyies amb les quals ha treballat en el desenvolupament global de la marca a través de projectes de 'concept store'.

És fundadora i gerent d’Atelier Malvar + Tusch Llc., estudi de Nova York especialitzat en disseny i consultoria de marques. Durant els últims anys ha dissenyat i supervisat la implementació de botigues internacionals en més d’un centenar de localitzacions a nivell global, entre les quals hi ha Mango, Camper, Tous o Desigual. Treballa regularment com a consultora per a la Cambra de Comerç d’Espanya a Nova York i per a diverses cambres de comerç de Llatinoamèrica.

Malvar també és membre de la càtedra Unesco de sostenibilitat com a experta en disseny i col·labora amb el programa de Brand Management al Fashion Institute of Technology de Nova York. Va ser professora adjunta del departament de disseny d’interiors al Pratt Institute, on ara ensenya Estudis Sostenibles amb un programa d’emprenedoria. És directora del màster en disseny de l’espai comercial: Retail Design de l’Elisava, Barcelona, i membre activa de l’institut Retail Design Institute and the National Federation USA. Actualment imparteix seminaris i conferències pels Estats Units, Europa i Llatinoamèrica sobre temes de disseny, tendències en comerç i nous formats en estratègies comercials.

El Crèdit Andorrà Global Forum és un cicle de conferències anual que va néixer amb la voluntat de posar a disposició de la ciutadania andorrana ponents de referència, per tal de fer una anàlisi de la realitat actual, però en clau de futur. La finalitat és propiciar un espai de coneixement, de generació d’idees, de debat, d’opinió, al voltant de temes d’actualitat econòmica, social, educativa, tecnològica, cultural, sanitària, turística, en definitiva, de tots aquells sectors que han de marcar el progrés del país a mitjà i llarg termini.