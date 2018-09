El Prat Gran d’Encamp s’ha convertit aquest dijous en una cursa d’obstacles en la qual 300 infants de les escoles encampadanes del sistema educatiu andorrà i francès s’han enfrontat les proves del circuit de l'Spartan Race Kids.

El principal objectiu de la competició és incorporar l’exercici en el projecte de creixement dels nens i nenes. “És una oportunitat per a transformar-te i utilitzar l’activitat física per treure el millor de tu”, ha explicat el director de l'Spartan Race Espanya, Ángel Sanz. “Per això creiem que treballar amb nens és la millor manera de transmetre l’essència de la cursa”, ha afegit.

Una carrera en què el més important no és guanyar. “Molts pares esperen que el seu fill guanyi l'Spartan, però el més especial és veure com un nen es para per ajudar a un altre a superar l’obstacle”, comenta Sanz, que creu que la competitivitat ben entesa és bona, ja que “et fa treure el millor de tu”.

Amb el crit, “Espartans, quin és el nostre oficí Au, au, au!”, ha començat la cursa. El recorregut que han fet els escolars estava format per cinc obstacles, com per exemple saltar un mur de 80 centímetres, transportar per parelles pesos de 30 lliures o aixecar uns pneumàtics per passar per sota. Els exercicis per als nens són els mateixos que en la categoria adulta però en un format reduït.

La carrera és un tast del que es podrà viure durant aquest cap de setmana a Grau Roig per tercer any consecutiu. La competició d’adults estarà dividida en quatre recorreguts: Sprint, Super, Beast i Ultra, de 5, 13, 21 i 50 quilòmetres respectivament. Els infants d’entre 4 i 14 anys també podran afrontar els reptes de l'Spartan Race Kids, amb curses de 800, 1.600 i 3.200 metres. Les activitats començaran aquest divendres amb la recollida dels dorsals a les sales de festes i congressos del Complex d’Encamp.