Els gravats rupestres del Roc de les Bruixes, situada a Prats, han estat objecte de debat aquest dijous al Consell General en la sessió de control al Govern. El conseller general liberal Ferran Costa ha defensat la necessitat de tornar-lo a senyalitzar per donar a conèixer el patrimoni cultural del país, i ha lamentat la carta que el ministeri de Cultura va enviar a l'empresa Regirarocs per tal que deixessin de difondre la seva geolocalització. Costa també ha demanat que es tingui més cura de la roca, ja que els fenòmens naturals poden posar en perill els gravats.

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, ha considerat que “s'ha fet un gra massa de la polèmica”, i ha assegurat que si la gent té interès en visitar-lo, estan oberts a tornar a marcar el camí i ha fer un tancat per evitar que els visitants puguin acostar-se a la roca. Amb tot, Gelabert ha afegit que no tenen intenció fer “molta difusió” de l'indret, ja que no volen que es converteixi en una ruta turística, tenint en compte que aquest jaciment és molt més delicat que d'altres jaciments arqueològics del país, i qualsevol acte vandàlic o pintada és irreversible. La ministra, però, ha volgut deixar clar que “mai hem volgut amagar res, només que no l'hem publicitat”, i ha recordat que l'accés al Roc de les Bruixes és lliure, s'organitzen visites guiades i també els infants de la casa de colònies AINA hi fan excursions.

Pel que fa a la carta enviada a Regirarocs per demanar que no es difongui la seva geolocalització, Gelabert ha reiterat que es va fer perquè aquesta acció incomplia la Llei de patrimoni cultural.