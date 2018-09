Pel ministre portaveu i de Finances, Jordi Cinca, el descens sostingut dels ingressos pel tabac espalillat que s'importa per fer el producte al país està directament relacionat amb el canvi d'hàbits i costums dels fumadors. “Si els ciutadans de França i Espanya fumen menys, i un 80% dels visitants venen d'aquests dos països, les vendes del tabac baixaran”, ha esquematitzat Cinca. Pel ministre, el descens del consum de tabac arreu d'Europa és una evidència i això “no ho pot negar ningú” i també és cert que el mercat cada vegada “s'anirà aprimant més”.

Però aquesta realitat estadística, per Cinca, no està relacionada de cap manera ni amb la lluita més intensa contra el contraban ni amb el futur acord d'associació amb la Unió Europea. El ministre ha admès que hi ha contraban i per això l'administració hi lluita, “i si lluitant contra aquesta realitat ens acaba produint la baixada de les vendes del país ho haurem d'assumir”. Jordi Cinca ha defensat i ressaltat que el que manté encara les vendes del tabac és la franquícia fixada en l'Acord Duaner i que s'ha aconseguit mantenir en la negociació amb la Unió Europea, que és molt més elevada que altres països tercers (un cartró i mig per persona).

Tot plegat ho ha defensat el ministre per sortir al pas de les últimes notícies on es constatava que, segons dades del ministeri de Finances, l'Estat va recaptar el mes de març un 65,4% menys que el mateix mes de l’any passat. Cinca ha argumentat que aquesta gran davallada és perquè el març del 2017 estava a punt d'entrar en vigor una pujada del 10% de la taxa al tabac i, per tant, les empreses van importar grans quantitats abans que es materialitzés l'increment. El ministre ha defensat, però, que si es compara a nivell anual hi ha un descens de les importacions, però que és molt més sotingut i continu i no tan brusc, tal com reflecteixen les dades.