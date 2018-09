El Govern ha fet públic aquest dimecres el balanç de al campanya contra la pobresa energètica que s'ha dut a terme durant aquest hivern. En total, s'ha ajudat a 50 famílies, que corresponen a 95 persones, a les quals s'han destinat 15.236 euros entre els mesos de novembre del 2017 i abril d'enguany. L'hivern passat va ser la primera vegada que es van posar en marxa aquestes ajudes, però només durant setze dies del mes de gener, i l'import destinat va ascendir a 6.500 euros.

El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha explicat que la majoria de famílies a les quals s'ha fet el seguiment eren unipersonals (22) i monoparentals (18), i d'entre les persones que en formaven part, 43 eren adults, 35 menors, 8 persones amb discapacitat i 9 padrins. S'ha hagut d'atendre famílies de totes les parròquies, però en especial d'Andorra la Vella (25) i d'Escaldes-Engordany (13).

Com a mesures concretes s’ha facilitat la compra de radiadors i lots de llenya a quatre famílies, s’ha assumit la despesa de consum energètic de les famílies que no hi podien fer front i s’ha contactat amb les diferents companyies subministradores d’electricitat per evitar talls de subministrament. Així, s'han destinat 835 euros a finançar material i 14.400 euros per fer front a les despeses de consum de les llars.

Cinca ha garantit la continuïtat d'aquestes ajudes de cara a l'hivern vinent, tenint en compte que “cal cobrir aquesta realitat present al nostre país”.