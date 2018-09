El Centre Andorra Sostenible, el Govern i el comú d'Escaldes-Engordany han lliurat, aquest dimecres a la tarda, els premis del 13è Concurs d'Iniciatives Ambientals, on han estat guardonats tots els participants. A l'edició d'aquest 2018 s'hi han presentat un total de cinc propostes. Com a novetats, cal destacar que hi ha hagut una categoria única de participació, en substitució de les tres clàssiques que hi havia (empreses, societat civil i escolars); i també que els projectes s'han pogut presentar en diferents formats, mitjançant una memòria escrita o en format audiovisual. A més, s'han canviat les dates, per tal de fer-lo coincidir amb la celebració del Dia mundial del medi ambienti el Fòrum Escola Verda.

L'entrega de premis, que s'ha celebrat a la sala d'actes del comú d'Escaldes-Engordany, ha estat presidida per la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i la cònsol major escaldenca, Trini Marín. Calvó ha explicat que el certamen d'enguany ha estat un dels més innovadors i que la voluntat és seguir evolucionant. Amb el pas dels anys, s'ha passat de projectes molt centrats en la gestió de residus i el reciclatge a iniciatives amb una visió més àmplia d'una gestió global sostenible, integrant principis com la prevenció, la reducció i la reutilització.

Aquest any s'han atorgat tres premis de 1.000 euros per a les iniciatives ambientals guanyadores, que han estat: el projecte de dues ciutadanes, Mar Garcia i Marissa McDonald, anomenat 'Viridi', relacionat amb la prevenció de residus a través d'embolcalls d'entrepà reutilitzables; la perruqueria Anna Doguez, per la seva proposta ecològica de fer un ús més sostenible dels productes que utilitzen a l'establiment; i la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), per l'aposta de l'ambientalització de les curses d'esquí de muntanya, la millora ambiental dels esdeveniments esportius i la gestió de residus. D'altra banda, s'han entregat dos premis especials de 1.000 euros cadascun, també. Per un costat, un accèssit Escola Verda per a l'Associació de Mares i Pares del col·legi Sant Ermengol i la seva iniciativa per reduir els embolcalls de l'esmorzar d'un sol ús. I per un altre costat, un accèssit al col·lectiu Andorra Salvatge pel premi temàtic Biodiversitat, per l'ús de les xarxes socials i la divulgació del patrimoni natural del país. Aquest últim guardó s'ha introduït amb motiu dels 25 anys d'entrada en vigor del Conveni sobre diversitat biològica.

La ministra Calvó ha valorat satisfactòriament les novetats i ha donat el concurs per consolidat. A més, ha destacat el fet que aquests guardons siguin ajuts per a projectes reals, que ja s'han dut a terme. Per la seva banda, el coordinador del Centre Andorra Sostenible, Javi Gómez, ha apuntat que els canvis del certamen han afavorit la participació de col·lectius, empreses i entitats, categories que anys enrere tenien menys acceptació. Per contra, el canvi de dates ha fet que la participació de les escoles hagi estat una mica més fluixa. De totes maneres, Gómez ha volgut ressaltar que s'han presentat “cinc molt bones propostes i molt diversificades”, tot i que les de prevenció de residus han pres força els darrers anys.

El Concurs d'Iniciatives Ambientals es va iniciar el 2006 a través del comú d'Escaldes-Engordany. Durant tots aquests anys, s'han presentat 125 projectes, se n'han guardonat 66 i s'han repartit 65.000 euros en premis que, segons Sílvia Calvó, han contribuït a fomentar la creativitat, la motivació i l'emprenedoria dels ciutadans i ciutadanes del país en l'àmbit de la sostenibilitat. “Una altra forma de fer les coses, més innovadora i sostenible, és possible”, ha conclòs Calvó.