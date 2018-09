La ministra de Política Territorial i Funció Pública del govern d’Espanya, Meritxell Batet, farà la cloenda de la 29a Trobada Empresarial al Pirineu. La clausura tindrà lloc aquest divendres a les 19.30 hores, a la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell, i serà presidida pel cap de Govern, Toni Martí. En aquesta edició, que porta com a títol 'Liderant un creixement sostenible', la trobada espera superar els 600 assistents que va assolir en l’edició anterior.

A més de Batet i Martí, el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, serà l'encarregat d'obrir la jornada de divendres. De la seva banda, l’exministre espanyol José Manuel García-Margallo participarà també divendres (15.45 hores) com a ponent. El polític espanyol debatrà amb l'economista alemany Juergen B. Conges sobre quina direcció ha de prendre la Unió Europea. La tertúlia la moderarà el periodista Xavier Vidal-Folch. García-Margallo substituirà Josep Borrell, que no pot assistir a l'esdeveniment econòmic per incompatibilitat d’agenda, a causa del seu recent nomenament com a ministre d’Exteriors del govern espanyol.

La Trobada Empresarial al Pirineu va néixer el juny del 1990 per iniciativa d’un grup d’empresaris i professionals lleidatans per donar resposta a les inquietuds del sector econòmic i empresarial. La trobada es caracteritza per la presència d’una variada i plural representació d’empresaris, emprenedors i professionals de Lleida, dels territoris que envolten el Pirineu i les successives incorporacions des de la resta de Catalunya, la Franja d’Aragó i el Principat d’Andorra.