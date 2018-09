El ministre portaveu Jordi Cinca ha anunciat aquest dimecres l’adjudicació de les obres d’ampliació de l’escola andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma. La remodelació ampliarà 1.500 metres quadrats més la superfície útil de l’edifici, que serviran per crear divuit noves aules. També s’ampliarà 800 metres quadrats més la zona de patis. Està previst que les obres tinguin un cost de 7.124.000 euros i s’allarguin durant 28 mesos. La important actuació permetrà reformar un edifici de més de 20 anys de vida i ampliar-lo per cobrir les previsions d'evolució d'alumnes per als propers anys.

El consell de ministres també ha aprovat dues adjudicacions a la parròquia d’Encamp. Per una banda, l’adjudicació de la segona fase dels treballs de rehabilitació i posada en valor de l'hotel Rosaleda, que en un futur acollirà la nova seu del ministeri de Cultura, Joventut i Esports. Tindrà un cost de 2.251.000 euros i s’espera que les obres durin un any. Els treballs corresponen a les instal·lacions elèctriques, climàtiques i els acabats interiors per poder deixar enllestida la reforma.

D’altra banda, també s’ha adjudicat la construcció del nou pati de l’escola del Pedral, per un import de 575.000 euros i un termini d’execució de vuit setmanes. Ambdues obres tindran un cost de 2.826.000 euros.

Alhora, s’han aprovat les licitacions dels treballs de millora del centre d’FP d’Aixovall, amb l’aïllament de la façana, la coberta i el canvi de finestres, i la restauració de quatre talussos de la carretera d’Envalira, amb la voluntat de millorar la seva integració paisatgística i donar-li un valor afegit com a carretera turística.

D’altra banda, el Govern ha obert la convocatòria dels ajuts a treballs de recerca que tinguin com a objecte Andorra o que es puguin aplicar al país, amb un cost total de 20.000 euros, i la convocatòria de subvencions per a la conservació del patrimoni cultural, amb una dotació de 86.000 euros.