La decisió de la Cambra d'encomanar un estudi per a la ubicació d'un aeroport a Andorra ha estat ben vista pel Govern. Així ho ha dit aquest dimecres el ministre Jordi Cinca. “Qualsevol iniciativa en aquest sentit és ben vista sempre i quan segueixi la línia d'un estudi i no comporti cap inversió sobre el terreny”. Cinca ha afegit que l'actual president de la Cambra, Miquel Armengol, “ha abanderat sempre aquesta idea”.

De fet, el dia de la seva presa de possessió, Armengol ja va fer esment a la necessitat que Andorra disposi d'un aeroport dins el país i no que sigui el d'Andorra-la Seu ja que al seu parer no cobreix les necessitats del país. Aquestes afirmacions van ser ràpidament replicades pel ministre de Turisme, Francesc Camp, en afirmar que aquestes necessitats quedaran cobertes quan l'aeroport de la capital alturgellenca disposi del sistema d'aterratge amb GPS per permetre el trànsit d'avions en condicions climatològiques adverses. “Ens centrem en aquest objectiu, en cap més”, va concloure Camp.

Aquest dimecres, el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) publica el certificat d'acords del ple de la Cambra del 30 de maig en el qual es va aprovar un pressupost extraordinari per fer front a les despeses de l’estudi de viabilitat del projecte d’aeroport. L'estudi ha estat encarregat a una empresa francesa especialitzada i es farà de manera progressiva. Així, si la primera part, que és sobre ubicació, no surt bé ja no es passarà a la segona, que és d'impacte sonor. L'estudi haurà de superar, d'aquesta manera, diverses fases.

D'altra banda i en referència a l'heliport, Cinca ha indicat que “es continua avançant” a l'espera que aribin els nous informes dels tècnics francesos. “No tindria sentit quedar-nos aturats i no continuar endavant, però tampoc tindria sentit avançar més enllà sense tenir els nous estudis”, ha conclòs Cinca, recordant les paraules que el ministre d'Ordanament Territorial, Jordi Torres, va exposar durant la celebració del Consell General en què es va debatre sobre el tema.