Finalment, i després que així ho deixés entreveure la cònsol major Conxita Marsol fa una setmana, el comú d'Andorra la Vella recorrerà al Tribunal Superior (TS) l'aute de la Batllia sobre el complement salarial de gestió de l'acompliment (GAdA). Així s'ha acordat aquest dimecres durant la junta de govern. Marsol ha tornat a justificar la decisió emparant-se amb la necessitat d'anar fins a les últimes dependències judicials, ja que l'aute és de primera instància. Tot i això, cal recordar que la cònsol ja va dir en campanya electoral i també ho va reiterar quan es va presentar la decisió de la Batllia, la setmana passada, que la intenció del comú és fer cas a l'aute i executar de nou la sentència.

Si en última instància el TS es pronuncia a favor de l'aute de la Batllia i, per tant, valida que es va executar malament la sentència el 2015, la voluntat del comú és intentar arribar a un acord amb el Sindicat de treballadors del comú d'Andorra la Vella (Sitca) per executar la sentència. Aquesta voluntat rau en el fet que és complicat determinar la xifra que s'hauria de retornar als treballadors, ja que hi ha hagut molts canvis de departaments i de caps d’àrea des del 2009. La forquilla a pagar podria anar dels 300 mil euros al milió. Segons va apuntar el sindicat, un total de 177 treballadors estarien afectats. Fonts comunals asseguren que la decisió ja ha estat comunicada personalment al Sitca i que es mantenen reunions per trobar la millor manera d'afrontar la problemàtica.

Cal recordar que la confrontació es retrotrau al 2008 i 2009 quan, per raons econòmiques, el comú de la capital va decidir aplicar un coeficient corrector d'un 10% dels punts obtinguts del GAdA a tots els treballadors. Això va significar que molts empleats no van obtenir els punts suficients com per passar de rang salarial. La sentència del TS recalcava que la reducció que es va dur a terme no es podia fer de forma generalitzada per a tots els treballadors i s'havia d'aplicar de forma individualitzada.

En vista a la sentència, l'anterior corporació, dirigida per Jordi Minguillón, va decidir executar-la i va notificar individualment a cada persona afectada que se'ls havia aplicat un coeficient corrector. Treballadors i sindicat no van estar d'acord amb com es va dur a terme l'execució perquè entenien que se'ls havia de retornar els diners no cobrats, i van presentar un incident per mala execució de la sentència a la Batllia. Ara, l'aute de la justícia torna a donar la raó als empleats comunals perquè, tot i que l'acord es va individualitzar amb la notificació a cada persona, es va continuar partint de criteris generals. Aute que ara el comú ha recorregut.