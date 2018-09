El consell de ministres ha aprovat aquest dimecres la renovació per un any més del conveni per a la importació de residus provinents de la Cerdanya, després del venciment del primer acord signat el juny de l'any passat. El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha recordat que l'objectiu del conveni és poder importar fins a un màxim de 10.000 tones anuals de residus municipals no perillosos de la comarca de la Cerdanya per a la seva valorització energètica al Centre de Tractament de Residus de la Comella.

Durant el primer any, les tones importades han ascendit a 6.912, i han permès incrementar la producció del CTRASA gairebé un 35%, de manera que Cinca ha remarcat que l'objectiu amb el qual es va signar el conveni s'ha assolit perfectament. A més, la qualitat dels residus ha estat bona i ha permès fer-ne un tractament adequat sense augmentar en cap cas les emissions. El nou conveni torna a tenir una durada d'un any i inclou el mateix topall de 10.000 tones.

El ministre ha volgut comparar la xifra de residus que s'han importat per cremar-se a Andorra amb el volum de residus andorrans que durant el 2017 es van exportar cap a Espanya, que van ascendir a 87.352 tones, i que representen el 70% dels residus que es generen al país. Cinca ha recordat que, gràcies a aquesta exportació, s'evita que aquests residus (que no es poden cremar) s'hagin de gestionar a Andorra.

D'altra banda, el Govern ha aprovat l'informe sobre el progrés de les metes establertes pels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides que voluntàriament Andorra sotmetrà a avaluació el proper mes de juliol davant l'ONU. Entre d’altres aspectes, l’informe destaca el projecte de llei de transició energètica i canvi climàtic, la creació de l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic, el Pla Nacional de Residus, l’Estratègia Nacional de la Biodiversitat, l’Estratègia del medi atmosfèric i el programa Renova. L’informe el defensaran les ministres d’Exteriors i de Medi Ambient, Maria Ubach i Sílvia Calvó, entre el 16 i el 18 de juliol a Nova York.