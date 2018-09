Aquest mes i també durant el juliol, el Govern i les entitats bancàries i financeres comencen l'intercanvi d'informació fiscal previ al que s'ha de fer partir del setembre entre els diversos països. Així ho ha anunciat el ministre Jordi Cinca, que ha presentat el projecte de llei de modificació de la Llei d'Intercanvi Fiscal Automàtic que ha aprovat el consell de ministres en la seva sessió setmanal.

Es tracta del tercer annex al text legislatiu que servirà per intercanviar l'any 2020 la informació fiscal del 2019 amb 95 països. Se n'incorporen 22 i entre ells Nova Zelanda, Singapur, Turquia i Panamà. En el cas de Turquia s'ha trigat més perquè aquest país encara no havia acabat la seva legislació i ara ja pot aportar garanties per assegurar els termes de confidencialitat segons els estàndards de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). Pel que fa a Panamà, també fa poc que s'ha pogut adaptar al que marca l'OCDE. Cinca ha explicat que amb aquesta nova ampliació “no hi haurà cap país pròxim i de pes en la comunitat internacional o que siguin places financeres d'una certa importància com és el cas de Singapur amb qui no hi hagi intercanvi d'informació fiscal”. El projecte de llei també incorpora millores al text que són d'ordre tècnic i que responen a les diverses avaluacions de l'OCDE.

Cinca ha subratllat que “s'està seguint el calendari” i ha assenyalat que ja és a punt la plataforma informàtica que ha d'assegurar l'intercanvi fiscal automàtic d'informació. Així, la primera tramesa de fitxers es farà a partir del setembre amb dades de comptes bancaris des del gener del 2017, i que siguin propietat de persones físiques o jurídiques que resideixin, en el cas d'Andorra, a un total de 41 països. En concret, s'informarà sobre comptes de persones físiques de més d'un milió de dòlars i de persones jurídiques amb més de 250.000 dòlars (212.000 euros). El 2019 es farà la segona tramesa d'informació fiscal, amb dades des del gener del 2018, i el nombre de països s'ampliarà a 73. El 2020 tindrà lloc la tercera tramesa amb dades del 2018 i 95 països. En la primera tramesa, Cinca preveu que “hi haurà menys informació, menys comptes i menys diners, a causa dels llindars establerts, i que en el futur s'aniran ampliant”.