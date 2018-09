La temporada 2018-2019 de Grandvalira, tot i ser molt probablement la darrera amb el paraigua conjunt de la marca, serà “totalment normal”. Així ho ha garantit als esquiadors aquest dimecres al migdia el director general de Grandvalira-Nevasa, Alfonso Torreño. L'objectiu de la temporada fins que no es produeixi la dissolució, prevista per a mitjans del 2019, és seguir invertint i “fent temporades rècords”, ha manifestat. En la mateixa línia s'ha mostrat la directora d'operacions de Grandvalira-Saetde, Verònica Canals: “En cap moment parem la màquina, ens adaptem”, ha manifestat, tot afegint que se segueix el pla d'inversió vigent i que les marques que els acompanyen no els han donat l'esquena.

De fet, així ho han volgut transmetre als turoperadors, que han mostrat preocupació per aquest futur incert. Ja es treballa amb ells i se'ls ha volgut donar un missatge de “tranquil·litat” perquè tindran “un any més de continuïtat, exactament igual”, ha garantit Torreño. Això sí, ja s'han concretat reunions de cara a l'inici de la temporada per anar-los transmetent informació sobre què passarà amb la vinent.

Tot i aquesta normalitat per a l'estiu vinent, és un fet que des de Nevasa, Ensisa i Saetde es treballa en el procés de dissolució amb la voluntat de donar el màxim de “coninuïtat a tot el projecte que s'ha creat, encara que sigui amb un altre model de gestió”, ha plantejat Torreño. Així mateix, també es treballa amb les opcions de recol·locació dels treballadors de Nevasa, els quals han fet una gran tasca en el desenvolupament de la marca que també valoren els socis de l'estació, ha assegurat el director de Nevasa.

Però la decisió final sobre com evolucionarà l'estació i què passarà amb els treballadors està a les mans dels socis, han volgut deixar clar tant Torreño com Canals i David Hidalgo, director general de Grandvalira-Ensisa. “Nosaltres fem recomanacions però els socis són els que manen”, ha plantejat Torreño, que ha refermat que “la solució o opció no està a les meves mans”. D'opcions de model de negoci n'hi ha moltes i l'actual de Nevasa no té perquè ser la millor, tot i que fins ara “ens ha ajudat a créixer”.

El que sí que han demanat els directius, i així ho han tramsès als socis, és celeritat a l'hora de prendre la decisió sobre cap on ha de caminar Grandvalira, les societats i l'estació. Hidalgo ha reconegut que “la incertesa no ajuda, per això els hem instat a que avancin”.

Sí al forfet conjunt

En un altre ordre de coses, Torreño ha explicat que el consell d'administració celebrat aquest dimarts va servir per confirmar que aquest hivern va tornar a ser de rècord, amb un creixement del 2% en afluència i facturació. També ha assegurat que de moment no s'ha posat sobre la taula l'opció de fer un forfet conjunt entre Saetde i Arcalís.

Finalment, tots tres s'han mostrat partidaris a estudiar la possibilitat de crear un forfet conjunt tenint en compte que la tendència a la resta d'estacions d'Europa camina en aquesta direcció.