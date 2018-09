El comú d’Andorra la Vella ha remodelat el parc del Contrapàs, una zona verda situada a la zona del Cedre, a Santa Coloma. Un parc de 500 metres quadrats que el comú ha reformat amb la voluntat de crear un espai agradable per a veïns i veïnes.

Al parc, que segons el conseller de Medi Ambient “estava una mica abandonat”, s’ha plantat gespa i espècies arbustives, s’ha instal·lat un sistema de rec, s’han adequat els camins interiors i s’ha col·locat una tanca de fusta a la part baixa. El cost total de l’obra ha estat aproximadament de 8.000 euros.

Pel que fa a la colònia de gats que habitava a la zona, el comú ha aplicat els protocols establers i estan rebent tractament mèdic per part dels veterinaris. Un cop acabin, seran traslladats al costat del col·legi Janer, a pocs metres d’on estaven abans.

Cortés, que també és conseller d’Urbanisme, ha explicat que l’obra forma part del pla de millora de Santa Coloma, que també engloba les obres a l’avinguda Enclar, que acabaran la primera fase al novembre i que el comú preveu continuar fins al carrer Gil Torres, i l’embelliment del carrer de la Plana, les obres del qual acabaran al novembre.

La voluntat del comú és arreglar tots els espais verds de la parròquia, per això també s'ha remodelat el llac i s’ha fet una esplanada al costat de la tirolina. Tal com ha explicat Astrié, les properes actuacions s’esperen a partir de la tardor, per a què els ciutadans puguin gaudir del parc durant els mesos d’estiu. Pel que fa a l’accés des de l’avinguda Tarragona, el comú està mantenint converses amb els propietaris però “no hi ha res tancat”. La voluntat del consistori és que la zona quedi integrada al parc.