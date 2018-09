Un total de dinou restaurants, dos més que l'any passat, conformen la ruta de l'Andorra de tapes 2018, al Centre Històric de la capital. De tots els establiments, fins a vuit són nous participants. “Si hi ha una tercera edició és senyal que la segona va anar bé”, ha dit en declaracions als mitjans de comunicació el director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, recordant que els restauradors van vendre un 37% més de tapes l'any passat.

Budzaku ha remarcat que el repte és “buscar èpoques on hem de ser atractius per a tothom”, per tal de portar turisme al país. Enguany l'Andorra de tapes se celebrarà del 14 de juny a l'1 de juliol i coincideix amb esdeveniments esportius com l'Spartan Race o el Campionat del Món de Trial 'outdoor', i altres de culturals com el Jambo Street Music i les falles. A més, s'aprofitarà que el període de rebaixes al Principat comença el 22 de juny. Des d'Andorra Turisme s'espera que unint la ruta de tapes amb totes aquestes activitats diverses provoqui un doble efecte i faci venir fins al país aquelles persones a qui els hi agradi menjar bé, però també aquelles que se sentin atretes per alguna de les propostes lúdiques. “És un doble rol que esperem que aquest juny motivi una mica més les visites i que sigui un mes exitós”, ha apuntat el president de la societat pública.

Amb esdeveniments com aquest, Betim Budzaku ha manifestat que es busca potenciar coses diferenciadores. I pel que fa a gastronomia, el Centre Històric pot ser un punt important, sumat al fet que encara no s'ha arribat als mesos de juliol i agost, que és quan hi ha més activitats a l'època d'estiu. Budzaku s'ha mostrat convençut que “la cuina autòctona ens posiciona” i crea un motiu més per a les estades curtes. Per això no ha tancat la porta, de cara al futur, a ampliar una mica més la zona de la ruta de tapes, però sense sortir d'Andorra la Vella. El repte, ha insistit, és que quan es parli de gastronomia es parli d'Andorra, i al revés, igual que amb el 'shopping', on estan treballant per a una identificació diferent.

A l'Andorra de tapes, Andorra Turisme compta amb Estrella Damm com a 'partner', que acompanyarà a cadascuna de les degustacions amb un quinto o una canya, tot al preu de 2,50 euros. També hi ha l'opció de fer un menú de tapes. La marca de cervesa catalana s'encarrega de tota la campanya de comunicació a Catalunya, on hi farà una especial incidència, i també a Andorra.