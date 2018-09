Les mítiques Bultaco, Montesa, Ossa o Honda dels anys vuitanta es podran veure en plena acció, pujant pels camins lauredians, el proper cap de setmana del 30 de juny i 1 de juliol. La parròquia acollirà durant aquests dos dies la primera edició del trial clàssic organitzat per Andorra Trial Club, que pretén agrupar els amants d'aquest esport i de les motocicletes antigues a Andorra. La trobada ja té 170 participants inscrits i s'ha aturat la possibilitat d'apuntar-se perquè els organitzadors no volen superar aquesta xifra per raons de seguretat i per assegurar-se el bon funcionament de la trobada. D'aquest total d'inscrits, sis són andorrans, una trentena de francesos, 120 catalans i espanyols, i alguns belgues i italians.

La jornada es desenvoluparà en dos dies i consta de tres categories diferents, segons la dificultat i l'època de la motocicleta. Els participants sortiran de Sant Julià i arribaran fins a Naturlàndia, i tornaran a baixar al nucli urbà. Estan excloses totes aquelles motos que siguin més noves del 1984 i han de tenir dos amortidors a la part posterior per poder participar. “A Andorra hi ha un bon estoc d'aquests vehicles i la idea és que la gent s'animi a treure-les del garatge”, ha explicat el director de la cursa, Joan Pere Santuré. També està previst instal·lar un parc tancat a la plaça de la Germandat per deixar-hi les motos i que el públic les pugui veure.

A més de la participació al trial, els participants també podran gaudir del Cirque du Soleil, Caldea o Naturlàndia. “La voluntat es fer un cap de setmana complert a la parròquia i també perquè Andorra en general se'n pugui beneficiar”, ha ressaltat el president d'Andorra Trial Club, Xavier Crespo. El mateix Crespo ha reivindicat que la trobada vol defugir del circ actual amb el qual es munten els esdeveniments d'aquest esport i aposta per la nostàlgia d'abans amb “un recorregut tècnic i d'equilibri”.