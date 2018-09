El barri del Puial ha donat aquest dijous el tret de sortida a la seva 59a festa major, amb la tradicional benedicció i repartiment de panets, que ha congregat un públic nombrós malgrat el mal temps. La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha assegurat que és una de les festes més tradicionals de la parròquia, i ha aprofitat l'acte per anunciar que al setembre està previst que s'iniciïn les obres per reformar el paviment del carrer del Puial. Com que actualment és empedrat, “és bastant inestable i incòmode per la gent gran”, per això s'ha compromès a substituir-lo per un terra més llis i que no rellisqui.

El barri, que fa poc que ha estrenat un nou ascensor per comunicar-se amb la zona de Tobira, també està pendent del projecte per fer una rampa mecànica al carrer Ciutat de Valls. Marsol ha indicat que en breu es reunirà amb els veïns per parlar-ne.

La missa i el repartiment de pans davant l'oratori de Sant Antoni, al carrer del Puial, ha donat el tret de sortida a una festa que s'allargarà fins al 17 de juny. El divendres 15 de juny, a les 11 de la nit, hi haurà ball de festa major amb el duet Atlantic's. L'endemà, el dissabte 16 de juny, les activitats començaran a les quatre de la tarda, amb el taller de falles a càrrec de l'Associació de Fallaires d'Andorra la Vella. Ja a la nit hi haurà un segon ball de festa major amb el tercet Sarau i Versió Original. La festa major del barri del Puial, que compta amb la col·laboració del comú d'Andorra la Vella, finalitzarà el diumenge 17 de juny, amb un espectacle infantil i una xocolatada amb coca.