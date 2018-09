El comú d'Encamp contractarà per a la temporada d'estiu a professionals del lleure, el socorrisme i l'esport provinents de l'empresa Estatge. L'adjudicació, que s'ha votat aquest dimarts al consell de comú, s'ha aprovat gràcies a la majoria de DA, tot i que ha comptat amb l'abstenció de Liberals d'Andorra i els vots en contra dels consellers de PS+I.

Liberals d'Andorra ha justificat la seva decisió en base a les relacions que manté el comú encampadà amb l'empresa subcontractada. Des del seu punt de vista, les valoracions del director tècnic en relació a l'empresa són genèriques i els consta que altres empreses reunien més requisits. El grup parlamentari s'ha abstingut en la votació perquè no creuen que l'adjudicació s'hagi fet de manera objectiva.

Per la seva part, PS+I denuncia la falta de compromís de l'administració encampadana envers als treballadors temporers, que en un primer moment havien treballat per al comú però, després de la privatització del servei, van passar a formar part de la plantilla d'Estatge. Els socialdemòcrates afirmen que el comú ha incomplert alguns acords, com l'augment del salari, però no s'han recuperat tots els drets perduts.

Per la seva part, els consellers de DA no comparteixen les exigències de l'oposició, ja que afirmen que els treballadors formen part d'una empresa privada i el consistori no té poder d'influència per canviar les condicions laborals dels temporers. L'adjudicació s'ha aprovat amb un pressupost de 600.000 euros i tindrà una durada de quatre anys, ampliable a dos més.