El cònsol major d'Encamp, Jordi Torres, després de la sessió de consell de comú d'aquest dimarts, ha anunciat que té la intenció de reunir-se amb el màxim responsable de Saetde, Joan Viladomat, per intentar dissuadir-lo de la seva voluntat de fer desaparèixer el forfet i la marca Grandvalira. Torres ha recordat que “el tema de la dissolució de Nevasa ja fa dies que està clar” però ha defensat que, tot i que les estacions funcionin de manera independent, “pel país, les parròquies i les societats és bo mantenir la marca”. Per aquest motiu, Torres ha reiterat que des del comú treballaran per reconduir la situació, però també ha admès que “potser som els que menys pintem”. Així, ha recordat que si no aconsegueixen fer-lo canviar d'opinió, la propera temporada d'hivern serà la darrera de Grandvalira.

De fet, el front obert més important que el comú té amb Saetde és l'assoliment de l'acord d'intencions que havia de permetre renovar la concessió dels terrenys a canvi d'inversions a la parròquia. “Esperem que abans del final de legislatura ho puguem donar per tancat, ja sigui en el bon o en el mal sentit”, ha dit el cònsol, que ha reiterat que si Viladomat tira endavant la intenció de reclamar una indemnització per no haver pogut fer ús dels terrenys de Concòrdia, el comú no continuarà negociant i portarà el cas a la justícia.

D'altra banda, i també sobre qüestions de límits territorials, el comú ha contractat un tècnic expert per tal que validi uns treballs de camp fets pel comú durant els darrers quatre anys que demostrarien que els límits de la parròquia amb els d'Escaldes-Engordany i la Massana a la zona de Padern no són correctes. Jordi Torres ha explicat que els aiguats de 1935 van fer desaparèixer la documentació sobre els límits territorials, de manera que quan el Govern va marcar els límits parroquials el 1976 no hi van poder fer objeccions. Ara l'Arxiu Nacional ha recuperat una sèrie de documents compartits amb altres comuns, que un cop analitzats, han permès refer els límits i adonar-se que hi ha una part de terreny de la Massana i d'Escaldes que pertany a Encamp. Però fins que el tècnic no pugui avalar si la feina feta és correcta, el comú no plantejarà la qüestió als altres dos comuns.