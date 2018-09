“Motivació, visió, calidesa, passió, optimisme, treball en equip, aventura, persistència, transformació, missió i motivació”. Aquestes són algunes de les paraules amb les quals coneguts, familiars i esportistes defineixen Ángel Sanz, exjugador de bàsquet professional (Reial Madrid i University of Houston), director de lʼSpartan Race Espanya, i actualment propietari de l'empresa The Clow Legacy Company.

Sanz és un exemple pràctic de com una persona pot barrejar l'esport i l'emprenedoria, i de la barreja en pot fer un motor de vida i de feina. Així ho ha exposat aquest dimarts a la tarda a la sala d'actes de la Valireta d'Encamp. “S'ha de desmitificar tot allò que envolta l'emprenedoria, tot això d'Steve Jobs i el garatge… això no és així, l'emprenedoria és molt més senzilla però a la vegada menys sexi”, ha sentenciat. Per això apunta que per tenir èxit com a emprenedor cal fer, primer de tot, una anàlisi interna del que es vol aconseguir, tenir les idees molt clares i un compromís ferm amb allò que es vol desenvolupar.

La ponència s'emmarca dins del cicle de conferències en el marc del turisme esportiu i de benestar, que està organitzant el departament de Turisme del comú dʼEncamp. Amb l'empresa actual, Sanz destaca que utilitzen l'esport com una eina de transformació, com per exemple la implementació de l'Spartan Race Espanya o el projecte ʻBasketball is Educationʼ de la Fundació La Caixa, desenvolupador de la faceta educativa i de valors de la Fundació Rafa Nadal i responsable de projectes olímpics i educatius per Coca-Cola amb el Comitè Olímpic Espanyol. Per Sanz, “l'esport és la metàfora perfecta per donar el missatge clar de què és realment l'emprenedoria”.