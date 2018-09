Andorra la Vella celebrarà la Festa del Poble els propers 23 i 24 de juny seguint la línia iniciada l'any passat per recuperar la seva importància i s'ha tornat a apostar per la rumba catalana. La cònsol major, Conxita Marsol, ha recordat que l'any passat, amb Los Manolos, es va constatar “que els ciutadans tenien moltes ganes de gaudir d'aquesta festa”, de manera que enguany l'aperitiu popular del diumenge estarà amenitzat pel grup Sabor de Gràcia i el seu homenatge a Peret. El cònsol menor, Marc Pons, ha afegit que es tracta d'un programa d'actes per a tots els públics i “amb un to estiuenc i rumbero”.

La festa s'haurà iniciat dissabte a la tarda amb la recollida de la Flama del Canigó que encendrà les fogueres de totes les parròquies i que donarà el tret de sortida a la cremada de falles d'Andorra la Vella pels carrers del Centre Històric. La revetlla culminarà a la plaça Guillemó, amb el Ball de Bruixes de l'esbart i amb un final de festa a càrrec del grup de folk Catfolkin.

L'endemà diumenge, la Festa del Poble mantindrà el programa diürn de l'any passat amb la missa i l'aperitiu rumbero, i a la tarda tindrà lloc un espectacle per al públic infantil. El programa, que es completa amb la celebració del 2n Festival de Recreació Històrica al jaciment de la Margineda, clourà amb un castell de focs d'artifici a les 10 de la nit.

La festa compta amb un pressupost de 22.000 euros, sense comptar amb les subvencions que el comú atorga a l'associació de Fallaires i al festival Andosinoi.