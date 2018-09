Actualment, Andorra té prop de 400 centres sanitaris i no existeix cap normativa que obligui aquests centres, inclòs l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, a realitzar controls periòdics de la qualitat de l'aire, un element clau que pot propiciar que un malalt contregui una infecció i fins i tot mori per culpa d'aquesta infecció. Tot i això, el Principat té un reglament que controla i fiscalitza l'obertura de nous centres sanitaris amb la demanda d'una sèrie de requisits, però no pas un control 'a posteriori'. Malgrat la falta de marc legal, l'hospital andorrà sí que aplica una reglamentació semblant a la dels països veïns a les àrees més crítiques (UCI, bloc quirúrgic, farmàcia i laboratori) per complir el mandat i perquè “s'ha de garantir la qualitat dels nostres serveis encara que ningú ens obligui a fer-ho”, ha explicat la gestora de l'àrea de seguretat i control d'infecció del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS), Montserrat Camps.

Però per tal de tenir un major control de tots els centres del país, Camps ha apuntat que s'ha de caminar cap a la creació d'una legislació andorrana que obligui un control periòdic de la qualitat de l'aire i dels aparells que el netegen. “La normativa ens ajudaria molt, sobretot als usuaris i gestors de les infraestructures sanitàries, a l'hora de complimentar l'aplicació actual i assegurar un nivell de qualitat acceptable i que garanteixi la seguretat de les persones”, ha recalcat. Cal recordar que, segons estadístiques europees, dos de cada 100 pacients mor per una infecció contreta en els centres hospitalaris, generada per una falta de qualitat de l'aire o per manca de control a l'hora d'entrar en un quiròfan. “A vegades se'ns passa per alt el control, però sabem el que hem de fer, són professionals i tots saben les normes i guies que s'han de fer abans d'entrar en aquest espais tant sensibles”, ha reconegut Camps.

De manera paral·lela a aquesta demanda, des del 2009 es treballa amb una normativa europea que ajudi a diagnosticar en quin punt estan els centres sanitaris per minimitzar els efectes negatius. Tot i això, el director d'Ambisalud i president de FEDACAI, Paulino Pastor, ha advertit que el text no garantirà ni “ajudarà a la fiscalització”, això serà feina de cada administració, que amb la diagnosi que en faci, obligui als centres a renovar-se per complir la norma. “Si no se segueixen les guies, en cas de litigi s'haurà de respondre i això crearà un caldo de cultiu perquè els centres es posin al dia”. Una normativa europea que quan es tiri endavant, segons Pastor, pot ser absorvida per Andorra.

Tot plegat s'ha debatut i posat sobre la taula durant la celebració de la jornada anual patrocinada per FEDA de l'Associació Andorrana per a la Qualitat Ambiental en Interiors (AAQAI), que s'ha dut a terme aquest dimarts al matí a l'Espai Innovació d'Actua a Caldea. L'obertura del certamen a anat a càrrec del ministre de Salut, Carles Álvarez, i les ponències s'han allargat fins a dos quarts de dues de la tarda.