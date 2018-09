El Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà, patrons de la Fundació ONCA, presenten 'La més bella pubilla d’Andorra', un espectacle musical multidisciplinari que s’estrena el dijous 14 de juny a les 20 hores a la sala Prat del Roure dins els actes de celebració dels 40 anys de la proclamació de la parròquia d’Escaldes-Engordany.

L’actuació, que combina música, narració, projecció d’imatges i ball, ha sorgit d’una idea original de Teresa Areny i Josep Martínez Reinoso, membres de l’equip artístic i de producció de la Fundació ONCA, i n’ha assumit l’organització i el patrocini el comú d’Escaldes-Engordany. Hi participen un quartet de corda de l’ONCA –format per Alexandre Arajol, Elias Porter, Laia Capdevila i Mireia Planas–, l’actriu Irina Robles i unes parelles de dansaires de l’Esbart Santa Anna, tots sota la direcció escènica i dramatúrgia de Juanma Casero. L’espectacle ha comptat també amb la col·laboració de Mira Audiovisual en el tractament d’imatges i Joan Hernández en la veu en off.

Segons Josep Martínez Reinoso, 'La més bella pubilla d’Andorra' “vol ser un recorregut musical interdisciplinari que il·lustra la transformació urbana, social i cultural que ha viscut la parròquia d’Escaldes-Engordany els darrers 40 anys. L’actuació s’organitza en quatre parts que coincideixen amb les quatre dècades que marquen la història recent de la més jove parròquia del Principat, des de la seva proclamació el 14 de juny de 1978 fins a l’actualitat. Es recordaran moments tan importants com la construcció de l’edifici de Caldea, la declaració de la vall del Madriu-Perafita-Claror com a Paisatge Cultural del Patrimoni Mundial per la Unesco o la inauguració de Vivand, moments que no només han articulat la vida dels escaldencs, sinó que han estat clau per a la construcció de l’Andorra del segle XXI”.

Respecte al repertori, per musicar la dècada 1978-1988 l’ONCA interpretarà alguns moviments de la suite 'A l’antiga' de Ricard Lamote de Grignon. Pel període 1988-1998, tocarà fragments de la suite 'Peer Gynt' d’Edvar Grieg, així com el conegut tema de 'Els set magnífics' d’Elmer Bernstein. Per descriure la dècada 1998-2008, sonarà un arranjament del 'Ball de Santa Anna' que el jove compositor barceloní Gerard Valverde ha escrit expressament per a l’ocasió, al qual seguirà 'Hava Nagila', tradicional Klezmer, i 'Sway' de Sinatra, Martin i Davis. Per tancar l’espectacle, corresponent a la dècada 2008-2018, sonarà el conegut tema 'Happy' de Pharrel Williams, arranjat també per Valverde. El concert és gratuït.