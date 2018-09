Els Vespres d'estiu de Sant Julià de Lòria ja escalfen motors. Aquest dilluns al matí, a l'escenari idíl·lic de l'església de Sant Serni de Nagol, el conseller de Cultura del comú, Josep Roig, i la cap d'àrea de Cultura, Elisenda Palomares, han presentat la programació per al mes de juliol. El motiu de fer-ho a Nagol no ha estat en va, ja que precisament aquesta església i tota la localitat serà escenari d'una de les activitats proposades. I és que, tal com ha explicat Roig, en aquesta 17a edició s'ha apostat per “ampliar la proposta cultural i artística” dels Vespres d'estiu fins als quarts, i descentralitzar així el nucli de Sant Julià de Lòria. A més de Nagol, s'han previst activitats a Auvinyà i Aixirivall, i pensant en futures edicions ja s'estudien propostes a d'altres pobles de la parròquia.

A Nagol, Auvinyà i Aixirivall s'hi duran a terme actuacions de microteatre, dansa, concerts, visites guiades a les seves esglésies i un mos per acabar l'activitat. Uns guies teatralitzats acompanyaran als assistents i es podrà pujar en autobús fins als pobles des de Sant Julià. Tota l'activitat, anomenada 'Racons', és gratuïta i és una manera de “fer descobrir espais de cada quart de manera diferent”, amb propostes dramatúrgiques singulars i fantasioses, tal com ha definit Palomares. Per exemple, la simulació d'un programa d'èxit de televisió per trobar parella. Els actors i músics són artistes del país, fet que demostra l'aposta del comú per fomentar el talent nacional, ha defensat Roig.

Una altra novetat d'aquests Vespres d'estiu serà el que inaugurarà aquesta edició: un vespre de cinema andorrà. Serà el 2 de juliol a la plaça Major de Sant Julià i s'hi projectaran quatre curtmetratges: 'Sergi Mas', 'El pic d'Arcalís, la muntanya solar', 'La vida quotidiana. Territoris de la memòria. 70 anys de cinema d'Andorra' i 'L'ou de Fabergé'.

Finalment, repeteixen les activitats esportives dels dimecres, amb classes de txikung, zumba i salsa&bachata.

Pel que fa a la programació de l'agost, es presentarà més endavant però Roig ha avançat que serà similar a la de l'any passat ja que les propostes funcionen, així com la col·laboració amb el museu del Tabac.