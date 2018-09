El departament de Turisme del comú dʼEncamp organitza, el pròxim dimarts 12 de juny a les 19 hores, la segona ponència del cicle de conferències en el marc del turisme esportiu i de benestar, que porta per a títol 'Emprenedor dʼalt rendimentʼ i que anirà a càrrec dʼÀngel Sanz.

A la conferència, que és dʼentrada lliure, es realitzarà a la sala d'actes de la Valireta d'Encamp, descobrirem els actius i valors que té lʼesport en la realitat econòmica i educativa, així com que alguns esportistes tenen les característiques essencials de l'emprenedor d'èxit i les bases per construir una empresa. En finalitzar l'acte hi haurà un petit refrigeri.

Ángel Sanz és empresari de professió i emprenedor d'actitud. Exjugador de bàsquet professional (Reial Madrid i University of Houston), director de lʼSpartan Race Espanya, responsable de diferents projectes esportius i educatius, com ʻBasketball is Educationʼ de la Fundació La Caixa, desenvolupador de la faceta educativa i de valors de la Fundació Rafa Nadal i responsable de projectes olímpics i educatius per Coca-Cola amb el Comitè Olímpic Espanyol, conferenciant internacional en fòrums corporatius de primer nivell com Vodafone, acadèmics com la Universitat Europea-Real Madrid on imparteix un revolucionari programa d'emprenedoria, internacionals com TED i bloguer a Expansión, un prestigiós mitjà econòmic.