La Prova oficial de batxillerat professional (POB PRO) compta enguany amb 58 candidats (53 escolars i 5 lliures), cosa que suposa un augment del 70% respecte a la convocatòria anterior. Els candidats lliures no es presenten a tots els exàmens, ho fan de manera esglaonada, ja que tenen un termini de 5 anys per obtenir el títol de batxiller.

La branca més nombrosa és la d'activitats físiques, esportives i de lleure amb 18 inscrits i la que menys és la d'estètica, cosmètica i perfumeria. La directora del departament d’Inspecció i Qualitat Educativa del ministeri d'Educació, Marie Pagès, ha dit que l'augment d'alumnes demostra la bona salut de la formació professional i “es dona resposta a un número important d'alumnes que busquen la seva orientació”.

Pagès ha comentat que a poc a poc es va equilibrant la xifra d'alumnes del centre de batxillerat amb el de formació professional, fet que ho atribueix “a la diversificació de l'oferta amb branques que han tingut una molt bona acceptació per part dels alumnes com ara la d'activitats físiques, esportives i de lleure”.

Del 5 al 8 de juny es van fer només els exàmens en sistemes i xarxes informàtics. De l’11 al 15 de juny s’examinen els alumnes de totes les modalitats. Els exàmens es fan al Centre de Formació Professional a Aixovall. Els resultats es publicaran el divendres 22 de juny a les 12 hores a la pàgina web www.educacio.ad.

Prova Oficial de Batxillerat

Marie Pagès també ha destacat els bons resultats de la Prova Oficial de Batxillerat, amb un 93% d'alumnes aprovats si es compten escolars i lliures, i un 97% si només es tenen en compte els primers. Aquesta setmana fan els exàmens de recuperació dos alumnes que estan pendents i el setembre ho farà un que ha estat qualificat no apte.

Dels 141 candidats escolars que s'han presentat, han aprovat 138 (el 98%), mentre que dos queden pendents de l'examen de recuperació i un ha estat declarat no apte. En la branca de l'artístic i de comunicacio han aprovat els 38 candidats presentats. A l'humanístic i lingüístic hi ha hagut 19 aprovats i 1 pendent. Al científic i tecnològic el balanç és de 45 aprovats i 1 no apte. Finalment, a l'econòmic i social, hi ha 36 aprovats i 1 pendent. D'altra banda, dels 11 candidats lliures, quatre han obtingut la titulació i la resta seguirà el procés d'obtenció del diploma. Cal tenir en compte que els candidats lliures es presenten als exàmens de manera esglaonada, ja que tenen un termini de 5 anys per obtenir el títol de batxiller. Per tant, del total d'alumnes que han participat enguany a les POB (152), han aprovat el 93%.