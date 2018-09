El Centre de Congressos d'Andorra la Vella ha acollit, aquest diumenge a la tarda, el Festival de fi de curs de dansa 2018 de l'Aula de teatre i dansa d'Andorra la Vella. A l'espectacle, titulat 'Somni de rodamons', hi han participat tots els alumnes de l'escola, majoritàriament nenes, sota la direcció de Raquel Díniz. El públic, format per pares i mares i altres familiars i amics dels ballarins, ha pogut gaudir de 10 actuacions que representaven un viatge una mica especial.

El recorregut ha començat al vespre i ha acabat a l'alba. Entremig, però, s'han interpretat diverses coreografies en espais com la selva, el camp, el poble, el palau reial o el bosc encantat. Així, les alumnes del curs de dansa s'han convertit en panteres, camperoles, segadores i, fins i tot, en fades màgiques, entre d'altres. Un festival on la dansa clàssica ha estat la protagonista, però on també s'han pogut veure alguns apunts de dansa contemporània, per part de les ballarines més grans.

La responsable de l'Aula de teatre i dansa del comú d'Andorra la Vella, Raquel López, ha dit en declaracions a l'ANA que aquest ha estat “un molt bon curs” i que les alumnes tenen moltes ganes de continuar. “Suposo que han fet una mica el boca-orella perquè tenim força inscripcions noves pel curs vinent”, ha explicat López, sobretot del grup de les més petites. “S'ho passen súper bé i és una disciplina que els encanta”, ha conclòs.