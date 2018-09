Un centenar de persones de totes les edats han desafiat el mal temps d'aquest diumenge i han pujat fins al pla del Coll d'Ordino per participar a la sisena trobada de germanor entre Canillo i Ordino. Mapa en mà, grans i petits han sortit sota la pluja per completar un circuit d'orientació a la frontera entre les dues parròquies. L'objectiu era trobar totes les fites 'sorpresa' que hi havia amagades pels voltants.

Els més valents han apostat pel recorregut llarg de 16 fites, tot i que l'han escurçat a 13 pel mal temps; mentre que la majoria de famílies amb infants ha optat pel curt, de 8 fites. Molts dels participants a la prova són repetidors d'edicions anteriors, com l'Oscar Pérez, de Canillo, que la va fer per primer cop l'any passat amb els amics i aquest han decidit repetir-la fent el circuit llarg. “Trobo que és una experiència maca, a l'entorn de la muntanya” ha dit Pérez, que ha definit la cursa com una “trobada per aprendre de la natura.

En una línia similar, l'Andreu Ferrer, de la Cortinada, ha explicat que tot i no ser molt bon corredor, l'orientació se li dona bastant bé i s'ho passa bé fent aquesta cursa, tot sol. Ferrer ha assegurat que és “molt divertit” i que activitats com aquesta són una manera d'acostar la gent a la muntanya, ja que es pot fer corrent o caminant i, alhora, aprens a orientar-te i llegir mapes. Aquest participant ha apostat per la unió entre parròquies, així com també l'Albert Vila, d'Ordino, que ha comentat que actes així, com quan van obrir el camí interparroquial, ajuden a potenciar la convivència. “No tant la lluita, sinó l'amistat” ha manifestat. Vila ha fet el recorregut curt amb els seus fills i ha explicat que s'ho passen molt bé, perquè “estan a la natura, fan exercici i s'hi comencen a llegir mapes, doncs ja està bé”.

La trobada de germanor entre Canillo i Ordino ha aplegat gent de les dues parròquies, però també d'altres punts del Principat. Fins i tot de fora del país, com la Carol Romai, que té família a Andorra i aprofitant que havia vingut de visita aquest cap de setmana han fet la cursa plegats. “Val la pena que es facin iniciatives com aquesta”, ha opinat. En aquest sentit, la cònsol menor d'Ordino, Gemma Riba, ha volgut destacar el caràcter familiar de la cursa, que té un caire de “trobada popular”, més que no pas de competició.

Al final, amb el dia passat per aigua, l'organització ha considerat “tot un èxit” que hi hagin participat fins a 100 persones. Una de les integrants, la cap del departament d'Esports del comú d'Ordino, Judith Villaró, ha dit que la idea és seguir endavant amb aquesta trobada. L'origen es situa uns quants anys enrere, quan es feia una trobada, de gent gran sobretot, de les parròquies d'Ordino i Canillo, i celebraven un dinar coent dos bous. En un moment determinat es va deixar de fer aquesta trobada i fa sis anys es va voler recuperar “amb un format més actual, més esportiu i més lúdic”, ha explicat Villaró, apuntant que “és una cursa que funciona molt”.

A causa del mal temps, el fi de festa de la trobada s'ha traslladat al centre esportiu Pere Caus de Canillo, on s'ha dut a terme l'entrega de premis i s'ha celebrat un dinar de germanor amb tots els participants.